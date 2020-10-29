Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про важливу перемогу України в судовому процесі про повернення Україні колекції скіфського золота, який ведуть у Нідерландах.

Апеляційний суд Амстердама у процесі у справі про належність скіфського золота задовольнив клопотання України про відвід одного із суддів.

Про це на брифінгу 29 жовтня повідомив очільник відомства.

– Україна надалі захищатиме свої інтереси, розраховує на об’єктивний розгляд справи і перемогу справедливості, – наголосив Кулеба.

Що відомо про скіфське золото

Колекцію з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником Херсонес Таврійський та Бахчисарайським історико-культурним заповідником було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року.

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України. Проте влада РФ наполягала на поверненні скіфського золота.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, згідно з яким колекція скіфського золота має бути повернена Україні.

16 липня 2019 року стало відомо, що Апеляційний суд Амстердама через 6-9 місяців ухвалить остаточне рішення щодо скіфського золота. У суді повідомили, що суддям необхідно отримати від сторін спору додаткову інформацію про право власності на експонати. В України та РФ є два місяці, аби надати документи.