Суперечливі рішення Конституційного суду про скасування відповідальності за незаконне збагачення і покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями спантеличили не тільки українське суспільство, а й міжнародних партнерів України.

Позиція Європейського Союзу

Зокрема, у листі посла України в ЄС Миколи Точицького йдеться про те, що Євросоюз поки що неофіційно, але все ж говорить про те, що дії КСУ є достатньою підставою для початку запуску механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму для громадян України.

Україні рекомендували створити робочу групу, щоб опрацювати зміни до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради, Офісу президента, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства.

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Позиція фракцій

Парламентська фракція Голос заявила, що Конституційний суд знищує боротьбу з корупцією в Україні, тому його судді мають піти у відставку.

Нардепи вже ініціювали розслідування і подали звернення в Офіс генпрокурора про те, що рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування містить ознаки злочину. Адже судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту.

Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів запевнив, що монобільшість у Верховній Раді не допустить скасування кримінальної відповідальності за неправдиві відомості в декларації.

– Ми почули також і позицію президента України: якщо буде скасовано декларування чиновників, відповідальність за незаконне збагачення, ми вноситимемо такий законопроект у Раду і ухвалюватимемо рішення.

Співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко визнала, що закони антикорупційної реформи не були ідеальними, але вони потребували удосконалення, а не ліквідації.

Позиція Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Конституційний суд пояснить причини ухвалення суперечливих резонансних рішень щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Він скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб визначити заходи невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

– Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими, – заявив глава держави.

Тим часом Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що КСУ закриттям електронних декларацій заблокував призначення переможців виборів.

Оскільки тепер фахівці не можуть перевірити декларації голів обласних, районних рад та їхніх заступників.

Без цього неможливо офіційно призначити жодного керівника державного органу.