Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции и Греции, которые пострадали в результате сильного землетрясения 30 октября.

— Печальные новости о разрушительном землетрясении, которое сегодня обрушилось на Турцию и Грецию в Эгейском море. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал президент Украины в Twitter.

Он отметил, что в этот трагический момент Украина поддерживает греков и турок.

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Землетрясение в Турции и Греции

30 октября около 14.30 в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7.0, которое привело к разрушениям и человеческим жертвам в Турции и Греции.

В Турции погибли не менее 12 человек, пострадавших – 522. В Греции пострадали около 20 человек.

Поисковые работы продолжаются, поэтому количество жертв может увеличиться.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил, что украинцев среди пострадавших не нашли.