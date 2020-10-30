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Факти / Україна

У цей трагічний момент Україна з вами: Зеленський про землетрус у Туреччині

Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині та Греції, які постраждали внаслідок сильного землетрусу 30 жовтня.

– Сумні новини про руйнівний землетрус, який стався сьогодні обрушився на Туреччину і Грецію в Егейському морі. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим, – написав президент України у Twitter.

Він наголосив, що у цей трагічний момент Україна підтримує греків і турків.

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Землетрус у Туреччині - твіт Зеленського

Землетрус в Туреччині і Греції

30 жовтня близько 14.30 в Егейському морі стався землетрус магнітудою 7.0, який призвів до руйнувань і людських жертв в Туреччині та Греції.

У Туреччині загинули щонайменше 12 осіб, постраждалих – 522. У Греції постраждали близько 20 людей.

Пошукові роботи тривають, тому кількість жертв може збільшитися.

Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що українців серед постраждалих не знайшли.

Фото: Офіс президента

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