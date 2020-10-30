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Факты / Украина / Политика

Высший антикоррупционный суд могут признать неконституционным — Тупицкий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий высказался по делу Высшего антикоррупционного суда. Он не отрицает, что КСУ может признать его не соответствующим Конституции.

Тупицкий отметил во время брифинга, что в этом деле ничего не противоречит Конституции Украины. Это ему удалось заметить на слушаниях.

— Вопрос в том, это спецсуд или специализированный суд. В первом случае он неконституционный, во втором — конституционный.

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Дело о Высшем антикоррупционном суде

В июле 49 нардепов подали ходатайство в Конституционный суд Украины. Цель — признать закон о Высшем антикоррупционном суде таким, что не соответствует Конституции.

В начале октября судьи КСУ начали рассмотрение этого дела.

Фото: КСУ

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