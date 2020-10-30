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Факти / Україна / Політика

Вищий антикорупційний суд можуть визнати неконституційним – Тупицький

Очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький висловився щодо справи Вищого антикорупційного суду. Він не заперечує, що КСУ може визнати його невідповідним Конституції.

Тупицький зауважив під час брифінгу, що у цій справі нічого не суперечить Конституції України. Це йому вдалося помітити на слуханнях.

– Питання в тому, це спецсуд чи спеціалізований суд. У першому випадку він неконституційний, у другому – конституційний.

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Справа щодо Вищого антикорупційного суду

У липні 49 нардепів подали клопотання до Конституційного суду України. Мета – визнати закон про Вищий антикорупційний суд таким, що не відповідає Конституції.

На початку жовтня судді КСУ почали розгляд цієї справи.

Фото: КСУ

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