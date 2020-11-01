Изменения с 1 ноября: подорожание газа, новации на дорогах и курс доллара

В ноябре в Украине подорожает газ для населения, а на дорогах начнут появляться новые ограничители скорости.

Что изменится в Украине с 1 ноября 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин

В Украине могут ужесточить карантинные правила. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что при 15 тыс. новых случаев заболевания Covid-19 в стране могут пересмотреть карантинные ограничения.

В октябре ежесуточный прирост новых случаев коронавируса максимально поднимался до уровня 8 752, но в ноябре ситуация может ухудшиться.

Новое зонирование со 2 ноября

В красную зону вошли Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и город Борисполь.

В оранжевой зоне оказались Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Бердянск, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы, Конотоп, Изюм.

В желтой зоне будут Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

В зеленой зоне только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области.

Выборы

В ноябре может состояться второй тур местных выборов. В соответствии с Избирательным кодексом, до 6 ноября ЦИК должна установить результаты голосования, которое было проведено 25 октября.

В больших городах с населением более 75 тыс. человек, где ни один из кандидатов в мэры не набрал более 50% голосов, в течение трех недель должен состояться второй тур выборов.

В то же время в ЦИК не исключают, что второй тур выборов может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов.

Тарифы

В Украине вырастет цена газа для населения. В ноябре 2020 года Нафтогаз установил цену на газ для населения на уровне 6,33 грн/куб. м. с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%.

Рост цены газа связан с отопительным сезоном.

Те, кто подключил тариф Годовой в предыдущие месяцы, продолжат платить за газ по цене того периода.

Вырастет тариф на передачу электроэнергии для бизнеса и промышленности. 7 октября состоялось заседание НКРЭКУ, на котором было принято решение повысить тариф на передачу электричества на 30%.

Курс доллара

В ноябре ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться напряженной, рассказал инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

По его словам, курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн.

Каникулы

2 ноября для школьников закончатся каникулы. Учебный процесс в школах должен возобновиться в понедельник, но не все украинские школьники сядут за парты.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе, местные власти будут принимать решение о форме обучения.

Изменения на дорогах

В Украине на дорогах усилят меры безопасности. С 1 ноября кроме лежачих полицейских на дорогах страны начнут использовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Новыми средствами успокоения движения пути будут оборудоваться при ремонте или модернизации, а также при строительстве и реконструкции.

С 1 ноября в Киеве начинает действовать сезонное ограничение скорости. На столичных дорогах максимальный лимит независимо от количества полос, присутствия разделителя и других инженерных особенностей уменьшается с 80 до 50 км/ч.

Читайте: Сколько выходных будет в ноябре 2020

Укрпочта

С 1 ноября 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных. По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и уменьшить очереди в отделениях, что актуально в связи с пандемией коронавируса.

Туризм

Египет освободил украинских туристов от визового сбора. По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года.

Украина начинает оформление э-виз гражданам трех стран. С 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз.

КПП на Донбассе

10 ноября запланировано открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе Золотое и Счастье. Представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что у Золотого ремонт дороги после обстрелов за последний год заканчивается, а инфраструктура обоих пунктов готова.