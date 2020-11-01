Зміни з 1 листопада: здорожчання газу, новації на дорогах та курс долара

У листопаді в Україні здорожчає газ для населення, а на дорогах почнуть з’являтися нові обмежувачі швидкості.

Що зміниться в Україні з 1 листопада 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Карантин

В Україні можуть посилити карантинні правила. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за 15 тис. нових випадків захворювання Covid-19 у країні можуть переглянути карантинні обмеження.

У жовтні щодобовий приріст нових випадків коронавірусу максимально піднімався до рівня 8 752, але в листопаді ситуація може погіршитися.

Нове зонування з 2 листопада

У червону зону увійшли Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та місто Бориспіль.

У помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Бердянськ, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Конотоп, Ізюм.

У жовтій зоні будуть Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка.

У зеленій зоні тільки Горностаївський і Скадовський райони Херсонської області.

Вибори

У листопаді може відбутися другий тур місцевих виборів. Відповідно до Виборчого кодексу, до 6 листопада ЦВК повинна встановити результати голосування, яке було проведено 25 жовтня.

У великих містах із населенням понад 75 тис. осіб, де жоден із кандидатів у мери не набрав більше 50% голосів, протягом трьох тижнів має відбутися другий тур виборів.

Водночас у ЦВК не виключають, що другий тур виборів може відбутися не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів.

Тарифи

В Україні зросте ціна газу для населення. У листопаді 2020 року Нафтогаз встановив ціну на газ для населення на рівні 6,33 грн/куб. м. з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставлення).

У порівнянні з жовтнем вартість блакитного палива зросла майже на 35%.

Зростання ціни газу пов’язане з опалювальним сезоном.

Ті, хто підключив тариф Річний у попередні місяці, продовжать платити за газ за вартістю того періоду.

Зросте тариф на передачу електроенергії для бізнесу і промисловості. 7 жовтня відбулося засідання НКРЕКУ, на якому було ухвалено рішення підвищити тариф на передачу електроенергії на 30%.

Курс долара

У листопаді ситуація на валютному ринку України залишатиметься напруженою, розповів інвестиційний аналітик Європейського аналiтичного центру Вадим Бардась.

За його словами, курс долара у листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн.

Канікули

2 листопада для школярів закінчаться канікули. Навчальний процес у школах має відновитися в понеділок, але не всі українські школярі сядуть за парти.

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні, місцева влада ухвалюватиме рішення про форму навчання.

Зміни на дорогах

В Україні на дорогах посилять заходи безпеки. З 1 листопада крім лежачих поліцейських на дорогах країни почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.

Новими засобами заспокоєння руху шляхи будуть обладнуватися під час ремонту або модернізації, а також під час будівництва та реконструкції.

З 1 листопада у Києві починає діяти сезонне обмеження швидкості. На столичних дорогах максимальний ліміт незалежно від кількості смуг, присутності роздільника та інших інженерних особливостей зменшується від 80 до 50 км/год.

Читайте: Скільки вихідних буде в листопаді 2020

Укрпошта

З 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних. За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів і зменшити черги у відділеннях, що актуально в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Туризм

Єгипет звільнив українських туристів від візового збору. За рішенням єгипетського уряду, всі туристи, які прибувають до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року.

Україна починає оформлення е-віз громадянам трьох країн. З 1 листопада 2020 року Міністерство закордонних справ України починає оформлення громадянам Таїланду, М’янми і Лаосу українських електронних віз.

КПП на Донбасі

10 листопада заплановано відкриття двох контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі Золоте і Щастя. Представники української делегації в Тристоронньої контактній групі заявили, що біля Золотого ремонт дороги після обстрілів за останній рік закінчується, а інфраструктура обох пунктів готова.