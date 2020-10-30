Конституционный суд расшатывает государственность Украины — СНБО

Последние события в Украине, связанные с решениями Конституционного суда, расшатывают украинскую государственность.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Люди, совершившие этот мятеж, должны нести за это ответственность. Конституционный суд занимается расшатыванием государственности Украины.

Алексей Данилов также напомнил, что во время пресс-конференции председатель КС Александр Тупицкий заявил, что судьи не будут отвечать за дальнейшие решения президента и Верховной Рады.

Читайте: Зеленский срочно созвал СНБО из-за угрозы нацбезопасности

По мнению секретаря СНБО, это вовсе не “юридическая коллизия” в отношении принятия тех или иных решений: к действиям Конституционного суда может быть причастна Российская Федерация.

— СНБО отслеживает четкие действия определенной группы лиц, направленных на уничтожение государственности Украины. Пройдет время, и станет понятно, кто за этим стоит.

Решение Конституционного суда

27 октября Конституционный суд отменил статьи УК Украины о незаконном обогащении и лишил полномочий НАПК — Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Согласно решению, наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями было отменено, а на следующий день перестал работать Единый государственный реестр деклараций.

В ответ на это было созвано внеочередное заседание Кабмина и СНБО, на которых присутствовал Владимир Зеленский. Президент призвал Верховную Раду принять постановление об отмене скандальных решений Конституционного суда.

Конституционный суд Украины — единственный и главный конституционный орган, представители которого решают, соответствует тот или иной закон Конституции Украины.

В состав КС входят 18 судей, каждая шестерка из которых назначается президентом, Верховной Радой и по результатам конкурса на съезде судей.

Каждый из судей Конституционного суда находятся в должности 9 лет без права повторного назначения.

Для увольнения судьи существует всего несколько причин: окончание 9-летнего срока, достижения 70-летнего возраста, прекращения гражданства Украины или смерть.

Согласно закону, все решения Конституционного суда являются законными и не подлежат отмене.