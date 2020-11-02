У Зеленського є план Б щодо Донбасу – Кравчук

Володимир Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив голова делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Президент пам’ятає про термін в один рік, як він обіцяв, щоб спробувати використовувати наявні механізми, про які говорив.

Читайте: Не висувайте нам ультиматумів, ми не в СРСР. Кравчук розповів про засідання ТКГ

– Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. І сказати, що ми сиділи і чекали, доки хтось щось робитиме, а ми спостерігали – це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу, – зазначив він.

Зрив мирних переговорів

Командувач Об’єднаних сил Володимир Креавченко заявив, що бойовики стріляли з гранатометів, чим зривають мирні домовленості.

30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. Загинуло двоє морпіхів.