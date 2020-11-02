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Факты / Украина / Политика

Украина будет сотрудничать с Google по развитию туризма

Государственное агентство развития туризма Украины будет сотрудничать с компанией Google. 2 ноября стороны подписали меморандум.

Об этом сообщила руководительница агентства Марьяна Олеськив. По ее словам, диджитализация — важное направление для ГАРТ, поэтому совместная работа с ведущими цифровыми компаниями станет мощным толчком для развития.


Олеськив уверена, что сотрудничество будет способствовать потоку туристов в Украину. В частности договорились о таком:

  • обмен опытом по реализации программ, направленных на развитие туризма;
  • проведение семинаров, лекций, различных исследований и туристических мероприятий по совершенствованию отрасли;
  • сотрудничество во внедрении инновационных информационных технологий и участия в украинских и международных форумах.

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Как коронавирус повлиял на туризм

Из-за пандемии коронавируса во всем мире туристический поток снизился на 65%. От этого туристическая отрасль понесла финансовые потери на сумму $460 млрд.

Больше всего от этого пострадала Азия. В странах Европы поток туристов уменьшился на 66%.

Фото: Pixabay

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