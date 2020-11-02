PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна співпрацюватиме з Google щодо розвитку туризму

Державне агенство розвитку туризму України співпрацюватиме з компанією Google. 2 листопада сторони підписали меморандум.

Про це повідомила очільниця агенства Мар’яна Олеськів. За її словами, діджиталізація – важливий напрям для ДАРТ, тому спільна робота з провідними цифровими компаніями стане потужним поштовхом для розвитку.

Олеськів впевнена, що співпраця сприятиме потоку туристів до України. Зокрема домовились про таке:

  • обмін досвідом щодо реалізації програм, спрямованих на розвиток туризму;
  • проведення семінарів, лекцій, різноманітних досліджень і туристичних заходів для вдосконалення галузі;
  • співпраця щодо впровадження інноваційних інформаціних технологій та участі в українських та міжнародних форумах.

Читайте: Наспівав і знайшов: нова функція Google для пошуку музики

Як коронавірус вплинув на туризм

Через пандемію коронавірусу в усьому світі туристичний потік знизився на 65%. Від цього туристична галузь зазнала фінансових втрат на суму $460 млрд.

Найбільше від цього постраждала Азія. У країнах Європи потік туристів зменшився на 66%.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка