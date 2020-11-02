Україна співпрацюватиме з Google щодо розвитку туризму

Державне агенство розвитку туризму України співпрацюватиме з компанією Google. 2 листопада сторони підписали меморандум.
Про це повідомила очільниця агенства Мар’яна Олеськів. За її словами, діджиталізація – важливий напрям для ДАРТ, тому спільна робота з провідними цифровими компаніями стане потужним поштовхом для розвитку.
Олеськів впевнена, що співпраця сприятиме потоку туристів до України. Зокрема домовились про таке:
- обмін досвідом щодо реалізації програм, спрямованих на розвиток туризму;
- проведення семінарів, лекцій, різноманітних досліджень і туристичних заходів для вдосконалення галузі;
- співпраця щодо впровадження інноваційних інформаціних технологій та участі в українських та міжнародних форумах.
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Як коронавірус вплинув на туризм
Через пандемію коронавірусу в усьому світі туристичний потік знизився на 65%. Від цього туристична галузь зазнала фінансових втрат на суму $460 млрд.
Найбільше від цього постраждала Азія. У країнах Європи потік туристів зменшився на 66%.