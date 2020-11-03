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Факты / Украина / Политика

Министр экологии Абрамовский заболел Covid-19

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский заболел коронавирусом. О получении положительного теста он сообщил на своей странице в Facebook.

Сейчас политик находится на самоизоляции дома, чувствует себя удовлетворительно.

— Получил положительный результат ПЦР-теста. Хорошо, что благодаря современным технологиям можно продолжать работать дистанционно. Поэтому буду контролировать все рабочие вопросы в режиме онлайн.

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Коронавирус у украинских политиков

2 ноября стало известно, что председатель Ивано-Франковской областной администрации Виталий Федорив заболел коронавирусом. Он будет проходить лечение дома, однако его самочувствие удовлетворительное.

Кроме того, зафиксирована вспышка Covid-19 в Офисе президента. Заразились заместитель главы ОП Андрей Смирнов и заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив.

Фото: Роман Абрамовский

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