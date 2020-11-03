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Факти / Україна / Політика

Міністр екології Абрамовський захворів на Covid-19

Міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський захворів на коронавірус. Про отримання позитивного тесту він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наразі політик перебуває на самоізоляції вдома, почувається задовільно.

– Отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Добре, що завдяки сучасним технологіям можна продовжувати працювати дистанційно. Тому контролюватиму усі робочі питання в режимі онлайн.

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Коронавірус в українських політиків

2 листопада стало відомо, що голова Івано-Франківської обласної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус. Він проходитиме лікування вдома, проте його самопочуття задовільне.

Крім того, зафіксовано спалах Covid-19 в Офісі президента. Інфікувалися заступник глави ОП Андрій Смирнов та заступник керівника ОП Юлія Ковалів.

Фото: Роман Абрамовський

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