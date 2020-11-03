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Факты / Украина / Общество

Теракт в Вене: стала известна личность убитого стрелка

Убит во время стрельбы в Вене террорист имел 20 лет и албанское происхождение.

Убитый мужчина — Куртин С., родился и вырос в столице Австрии, сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк в своем Twitter.

Родители нападающего родом из Северной Македонии, они не участвовали в исламских объединениях. Сам террорист был известен австрийской разведке и входил в число 90 исламистов, планировавших поехать воевать в Сирии в июле 2020 года, однако поездка сорвалась.

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Местные СМИ со ссылкой на главу МВД Карла Нехаммера сообщают, что число жертв теракта в Вене возросло до четырех: погибли двое мужчин и две женщины. Число пострадавших также возросло до 17 человек.

Теракт в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября около 21.30 по киевскому времени. Семь человек напали на здание местной синагоги. У храма было слышно перестрелки, полиция организовала масштабную операцию по захвату злоумышленников.

В Австрии объявили трехдневный траур из-за теракта в Вене. Федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил, что в результате стрельбы 14 человек получили ранения.

Источник: Florian Klenk 

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