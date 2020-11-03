Теракт в Вене: стала известна личность убитого стрелка

Убит во время стрельбы в Вене террорист имел 20 лет и албанское происхождение.

Убитый мужчина — Куртин С., родился и вырос в столице Австрии, сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк в своем Twitter.

Родители нападающего родом из Северной Македонии, они не участвовали в исламских объединениях. Сам террорист был известен австрийской разведке и входил в число 90 исламистов, планировавших поехать воевать в Сирии в июле 2020 года, однако поездка сорвалась.

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1/2 Ich habe nun ein paar Details zum Terroristen recherchiert. Er heisst Kurtin S., geboren 2000, wurde 20 Jahre alt und ist in Wien geboren und aufgewachsen und hat albanische Wurzeln. Seine Eltern stammen aus Nordmazedonien und sind in Sachen Islamismus unauffällig. — Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

Местные СМИ со ссылкой на главу МВД Карла Нехаммера сообщают, что число жертв теракта в Вене возросло до четырех: погибли двое мужчин и две женщины. Число пострадавших также возросло до 17 человек.

Теракт в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября около 21.30 по киевскому времени. Семь человек напали на здание местной синагоги. У храма было слышно перестрелки, полиция организовала масштабную операцию по захвату злоумышленников.

В Австрии объявили трехдневный траур из-за теракта в Вене. Федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил, что в результате стрельбы 14 человек получили ранения.

Источник: Florian Klenk