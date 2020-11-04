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Факты / Украина / Политика

Айварас Абромавичюс вошел в наблюдательный совет Ощадбанка

Кабинет министров Украины согласовал назначение Айвараса Абромавичюса в наблюдательный совет Ощадбанка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что Абромавичюс назначен членом наблюдательного совета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины Владимира Зеленского.

В наблюдательный совет АО Ощадбанк входит девять человек, шесть из которых являются независимыми, а еще трое — пропорциональные представители президента, правительства и Верховной Рады.

Кто такой Айварас Абромавичюс

Айварас Абромавичюс вошел в наблюдательный совет Ощадбанка

Известный литовский бизнесмен и инвестор Айварас Абромавичюс в конце 2014 года получил украинское гражданство.

Занимал должность министра экономического развития и торговли Украины, где начал реформу госпредприятий.

В 2019 году вошел в наблюдательный совет ГК Укроборонпром, а в течение двух месяцев сначала возглавил наблюдательный совет, а впоследствии стал генеральным директором государственного концерна.

6 октября 2020 Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Абромавичуса с руководящей должности Укроборонпрома. По мнению экспертов, причиной мог стать конфликт чиновника с Минобороны.

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