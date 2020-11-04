Айварас Абромавичус увійшов до наглядової ради Ощадбанку

Кабінет міністрів України погодив призначення Айвараса Абромавичуса до наглядової ради Ощадбанку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що Абромавичус призначений членом наглядової ради Ощадбанку як представник держави від президента України Володимира Зеленського.

До наглядової ради АТ Ощадбанк входить дев’ять осіб, шестеро з яких є незалежними, а ще троє – пропорційні представники президента, уряду та Верховної Ради.

Хто такий Айварас Абромавичус

Відомий литовський бізнесмен та інвестор Айварас Абромавичус наприкінці 2014 року отримав українське громадянство.

Перебував на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі України, де розпочав реформу держпідприємств.

У 2019 році увійшов до наглядової ради ДК Укроборонпром, а протягом двох місяців спочатку очолив наглядову раду, а згодом став генеральним директором державного концерну.

6 жовтня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Абромавичуса з керівної посади Укроборонпрому. На думку експертів, причиною міг стати конфлікт чиновника з Міноборони.