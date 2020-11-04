Вибори у США – не привід для паніки на українському валютному ринку, оскільки на формування курсу долара в Україні впливають зовсім інші фактори.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів економічний експерт Олег Пендзин.

– Я б не пов’язував процеси, які відбуваються в Україні з курсом долара, з результатом виборів у США. Насправді, нині є достатньо тісна співпраця НБУ та уряду, а те, що ми бачимо в обмінниках – це наслідок приведення у відповідність реального валютного курсу до значень, закладених у держбюджеті на 2021, – пояснив він.

У кошторисі держави закладено середньорічний курс 29,1 грн/1$, і саме до цієї цифри, за словами експерта, послаблюватиметься курс до кінця 2020 року, проте це не пов’язано з будь-якими процесами в Америці.

Прогноз курсу долара на 2021

– Не треба лякати людей. Я думаю, що до кінця року буде 29-29,1 грн/1$, а середньорічний на наступний рік – 29,2-29,3 грн/1$, тобто трохи більше, ніж закладено у бюджеті, – вважає експерт.

Він також пояснив, що нині Нацбанк України володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.

– Тому на сьогодні немає підстав для паніки, – наголосив економіст.

Співпраця України з МВФ та вибори у США

Пендзин вважає, що американські вибори можуть вплинути лише на співпрацю України з МВФ.

– Міжнародний валютний фонд достатньо серйозно координує свою позицію з основними донорами, оскільки саме вони дають гроші. Одним з найбільших донорів МВФ є США. У нашій історії співпраці вже була ситуація, коли американці натиснули на МВФ, і той дав транш тоді, коли їх взагалі не дають. Це був 2019 рік – період виборів президента, – нагадав економіст.

Експерт запевнив, що МВФ ніколи не дає країні гроші, коли йдуть перевибори президента, з однієї причини – вичікує, який прийде керівник, і тільки після цього починаються повторні перемовини.

Тому від перемоги того чи іншого кандидата на виборах у США, можливо, зміниться і позиція МВФ щодо України, вважає Пендзин.

Результати виборів у США

На виборах у США поки лідирує кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Станом на 12.00 середи, 4 листопада, він набрав 224 голоси членів Колегії виборників з необхідних 270.

Байден перемагає у 17 штатах і американській столиці, а чинний президент США Дональд Трамп за останніми даними отримує 213 голосів і лідирує в 23 штатах.