МОН просить учителів менше задавати школярам, які вчаться вдома

Т. в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет закликав організувати навчальний процес так, аби не перевантажувати учнів.

Про це йдеться у його листі керівникам департаментів/управлінь освіти і науки обласних, КМДА та закладів освіти.

За словами очільника міністерства, останнім часом батьки учнів дедалі більше порушують питання щодо надмірної тривалості освітнього процесу в онлайн-режимі та великого й нескоординованого між учителями-предметниками обсягу домашніх завдань.

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Шкарлет зауважив, що від здатності керівників шкіл забезпечити виконання карантинних рекомендацій та організувати процес навчання залежить, з якими знаннями, компетентностями та емоціями школярі завершать цей навчальний рік.

– Я щиро переконаний, що професіоналізм наших педагогічних працівників дозволить нам з гідністю пройти випробування пандемією та пом’якшити батьківську тривогу за здоров’я й психологічний комфорт дітей, – наголосив очільник МОН.

Дистанційна робота

Дистанційна робота в Україні відтепер регулюватиметься юридично. 3 листопада Верховна Рада підтримала законопроект щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи.

Згідно з проектом закону, працівники зможуть поєднувати дистанційну роботу з роботою у звичайному режимі. Також можливо буде зафіксувати гнучкий графік.