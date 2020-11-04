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Факты / Украина / Политика

Рада регламентирует деятельность КСУ законом, а не регламентом суда

В Верховной Раде хотят зарегистрировать законопроект, согласно которому деятельность Конституционного суда Украины будет определяться законом. Сейчас его деятельность регулирует внутренний акт — регламент.

Об этом сообщила Ольга Совгиря, нардеп от фракции Слуга народа и представитель ВР в Конституционном суде.

— Вместе мы работаем над проектом закона о конституционном производстве. До и после его принятия судьи КСУ не смогут осуществлять производство.

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Также Совгиря рассказала об увеличении количества голосов. Теперь, чтобы принять решение, нужно набрать 12 голосов от членов Большой палаты и шесть в Сенатах.

Отставка судей КСУ

3 ноября в Верховной Раде начали подпись голосов за отставку судей Конституционного суда. Соответствующее заявление подписало более 150 нардепов.

По словам заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, добровольная отставка будет способствовать перезагрузке КСУ.

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