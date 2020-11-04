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Факти / Україна / Політика

Рада регламентує діяльність КСУ законом, а не регламентом суду

У Верховній Раді хочуть зареєструвати законопроект, згідно якого діяльність Конституційного суду України буде визначатися законом. Наразі його діяльність регулює внутрішній акт – регламент.

Про це повідомила Ольга Совгиря, нардеп від фракції Слуга народу та представник ВР у Конституційному суді.

– Водночас ми працюємо над проектом закону щодо конституційного провадження. До та після його ухвалення судді КСУ не зможуть здійснювати провадження.

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Також Совгиря розповіла про збільшення кількості голосів. Відтепер, щоб ухвалити рішення, потрібно набрати 12 голосів від суддів Великої палати та шість у Сенатах.

Відставка суддів КСУ

3 листопада у Верховній Раді розпочали підпис голосів за відставку суддів Конституційного суду. Відповідну заяву підписало понад 150 нардепів.

За словами заступника очільника фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, добровільна відставка сприятиме перезавантаженню КСУ.

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