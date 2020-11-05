Підготовлений українською стороною План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

Це сприятиме створенню необхідних умов для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Про це повідомив глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

– Перше, що ми пропонуємо зробити, – припинити обов’язково збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння повинні бути виведені з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року, – розповів він.

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Позиція президента

Володимир Зеленський назвав неможливими вибори на території тимчасово окупованого Донбасу, поки Росія не передасть Києву контроль над кордоном.

За словами глави держави, вибори на Донбасі в нинішній ситуації не були б відкритими через відсутність правоохоронців, спостерігачів та вільного доступу до участі для всіх партій.