На засіданні 5 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо відстрочки від призову на строкову військову службу для деяких категорій громадян.

За закон №3689 проголосував 281 народний депутат.

Документ регулює питання про надання відстрочки від призову рядовим і керівникам служби цивільного захисту задля того, аби вони продовжували професійну діяльність.

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До цього таке право було лише у поліцейських.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Засідання Ради 5 листопада

Під час засідання Верховної Ради України 5 листопада нардепи ухвалили у першому читанні проект закону про бюджет на 2021 рік.

Документ підтримали 275 парламентарів.

Детальніше про ухвалення проекту держбюджету-2021 читайте на Фактах ICTV.