PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада надала відстрочку від призову в армію співробітникам ДСНС

На засіданні 5 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо відстрочки від призову на строкову військову службу для деяких категорій громадян.

За закон №3689 проголосував 281 народний депутат.

Документ регулює питання про надання відстрочки від призову рядовим і керівникам служби цивільного захисту задля того, аби вони продовжували професійну діяльність.

Читайте: Верховна Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

До цього таке право було лише у поліцейських.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Засідання Ради 5 листопада

Під час засідання Верховної Ради України 5 листопада нардепи ухвалили у першому читанні проект закону про бюджет на 2021 рік.

Документ підтримали 275 парламентарів.

Детальніше про ухвалення проекту держбюджету-2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка