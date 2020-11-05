Верховная Рада рассмотрит законопроект о восстановлении э-декларирования на следующей пленарной неделе. Его рассмотрят вместе с законопроектами, которые необходимо принять, чтобы не допустить конституционный кризис.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании 5 ноября. Он отметил, что сегодня законопроект не будут рассматривать.

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— Мы рассмотрим его на следующей неделе с другим пакетом законопроектов, которые важны для Верховной Рады для преодоления этого кризиса, — сообщил Разумков.

Проект закона №4304 о возобновлении действия отдельных положений закона о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины не рассмотрели 5 ноября, ведь в среду народный депутат фракции Слуга народа Александр Дубинский зарегистрировал альтернативный законопроект №4304-1.

По регламенту Верховная Рада не может нарушить закон и рассмотреть документ №4304 без заключения профильного комитета по проекту Дубинского.

Решение Конституционного суда Украины

27 октября Конституционный суд признал неконституционным ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. НАПК закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций.

Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировали законопроект №4304, который предусматривает восстановление тех статей закона О предотвращении коррупции, которые ранее отменил Конституционный Суд, в частности нормы о э-декларирования. Его инициатором является спикер парламента Дмитрий Разумков и более 100 нардепов.

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