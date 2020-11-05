Выборы на неподконтрольных в настоящее время украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над границей с РФ.

Избрание депутатов должно происходить в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ при сонаблюдении миссии БДИПЧ ОБСЕ, — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной.

Читайте: Украина не сможет вернуть территории без переговоров с Путиным — Зеленский

Выборы на Донбассе

Подготовленный украинской стороной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.

Это будет способствовать созданию необходимых условий для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.