Вибори на непідконтрольних наразі українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над кордоном із РФ.

Обрання депутатів має відбуватися відповідно до Конституції та законодавства України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ці вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ зі співспостереженням БДІПЛ ОБСЄ, – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що позиція України в цьому питанні залишається дуже чіткою і принциповою.

Читайте: Україна не зможе повернути території без переговорів із Путіним – Зеленський

Вибори на Донбасі

Підготовлений українською стороною План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

Це сприятиме створенню необхідних умов для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.