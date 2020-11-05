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Факты / Украина / Политика

Украина и Венгрия должны забыть об эпизоде с вмешательством в выборы — Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине необходимо оставить в прошлом и вернуться к диалогу об отношениях между двумя странами.

Речь идет об агитации венгерских чиновников в Закарпатской области во время местных выборов и их активное вмешивались во внутренние дела Украины. Из-за этого им запретили въезд на территорию нашего государства.

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— Я за конструктив и позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу получит от нас очень сильный пинок, который вытолкнет его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине, — сказал Кулеба.

По его словам, Украина действовала жестко, поскольку речь шла о принципиальном вопросе. Однако нужно вернуться к переговорам о партнерстве между Венгрией и Украиной.

Конфликт с Венгрией

26 октября Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию в Закарпатской области во время местных выборов.

Они призвали граждан голосовать за политическую партию венгерского происхождения — Партию венгров Украины.

Политическая агитация, инициированная иностранцами, противоречит ст. 60 закона Украины о местных выборах.

Кроме того, ст. 57 Избирательного кодекса Украины также предусматривает запрет гражданам других державбраты участие в политической агитации.

Источник: МИД

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