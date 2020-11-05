Міністр МЗС Дмитро Кулеба вважає, що епізод із втручанням Угорщини у виборчий процес в Україні необхідно залишити у минулому й повернутися до діалогу щодо відносин між двома країнами.

Йдеться про агітацію угорських високопосадовців у Закарпатській області під час місцевих виборів та їхнє активне втручалися у внутрішні справи України. Через це їм заборонили в’їзд на територію нашої держави.

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– Я за конструктив, за позитив, але якщо хтось із партнерів перетинає червону лінію, він відразу отримуватиме від нас дуже сильний стусан, який виштовхне його назад за червону лінію і змусить її поважати. Я думаю, що ми маємо залишити в минулому цей епізод із втручанням у виборчий процес в Україні, – сказав Кулеба.

За його словами, Україна діяла жорстко, оскільки йшлося про принципове питання. Проте потрібно повернутись до переговорів щодо партнерства між Угорщиною та Україною.

Конфлікт з Угорщиною

26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом угорським посадовцям через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів.

Вони закликали громадян голосувати за політичну партію угорського походження – Партію угорців України.

Політична агітація, ініційована іноземцями, суперечить ст. 60 закону України про місцеві вибори.

Окрім того, ст. 57 Виборчого кодексу України також передбачає заборону громадянам інших державбрати участь у політичній агітації.