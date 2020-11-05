В інтересах ЗСУ розробляють систему солдат майбутнього

Підприємство Телекарт-Прилад, яке активно займається розробкою та виробництвом засобів телекомунікацій в інтересах силових структур України і навіть увійшло до складу міжнародної групи розробників тактичних систем зв’язку і управління для НАТО, має намір повномасштабно впровадити новітні системи цифрової комунікації в збройних силах України.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор ТОВ Телекарт-Прилад Олексій Козлов.

За його словами, одна з ключових розробок компанії на сьогодні – створення автоматизованої системи управління тактичної ланки збройних сил.

– Всі процеси повинні бути оцифровані як у повсякденному житті, так і на полі бою. Завдання – максимально знизити обсяг голосових команд і друкованих або рукописних документів. Все повинно бути автоматизовано, ми повинні створити систему, яка зможе збирати дані, фільтрувати, структурувати і виводити в потрібному вигляді з урахуванням необхідних алгоритмів обробки для підтримки прийняття рішення конкретною посадовою особою. В усіх країнах НАТО ведуться роботи над створенням подібних систем, – пояснив експерт.

Олексій Козлов розповів, як будуть екіпіровані і чим оснащені військовослужбовці.

– У командира дві радіостанції. На сьогодні це УКХ – американський Харріс. Вони активно надходять зараз та використовуються для зв’язку з підрозділами, які по субординації вище. І друга радіостанція – для зв’язку всередині відділення, яку ми розробили для солдат, що йдуть углиб для виконання поставлених завдань, – зазначив Олексій Козлов.

За його словами, це широкосмугова радіостанція, яка дозволяє по одному каналу пересилати голосові повідомлення, дані та відео.

– У командира, звичайно, є планшет, на якому встановлений COP (common operational picture). На планшеті командир підрозділу бачить поточний стан поля бою: де свої, де – чужі, що з його підрозділом. Туди надходить інформація з різних сенсорів – це і звукометріі, і РЛС, відео та фото з БПЛА, і цілевказування з далекоміра – безліч різних параметрів. Там же реалізований документообіг, через який командир може доповідати своєму керівництву і також отримувати команди зверху, – пояснив він.

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Він додав, що програма акумулює та обробляє всі можливі дані, щоб командир міг розуміти всю картину бою і орієнтуватися в поточній ситуації.

– У тому числі, може запросити зверху підтримку з безпілотників. Такі системи активно працюють на Заході, ми це підглядаємо, аналізуємо і розробляємо технічні рішення для подальшого впровадження в вітчизняну армію, – розповів гендиректор ТОВ Телекарт-Прилад.

Олексій Козлов додав, що система Солдат майбутнього – частина цієї системи управління відділенням.

– Сенсорика, планшети та програмне забезпечення, якими обладнана група солдатів, дозволяють командуванню бачити обстановку до таких деталей, як пульс: жива людина чи ні? В якому він психологічному стані? Чи може він виконувати бойове завдання? Тобто, вся інформація надходить в один центр і аналізується, – пояснив експерт.

За його словами, в країнах НАТО таке оснащення військовослужбовців обходиться приблизно в €10-20 тис.

– Але ми повинні вкластися в € 5 тис, щоб це було доступно для Збройних сил України, – резюмував Олексій Козлов.

Нагадаємо, одеське підприємство Телекарт-Прилад було створено на початку дев’яностих і спочатку займалося розробкою та виробництвом інноваційних на той час таксофонів і пластикових карт до них.

Сьогодні в лінійці продукції заводу – апаратура радіо- і дротового зв’язку, комплексні апаратні зв’язку, мобільні пункти управління, командно-штабні машини та радіотехнічні комплекси управління, поставлені на озброєння ЗСУ, а також численні інноваційні розробки для системи СМАРТ-сіті, такі як системи диспетчеризації, інформування та оплати.

За період пандемії сімейному підприємству вдалося зібрати команду ентузіастів, які протягом півроку змогли розробити та запустити виробництво вітчизняних кисневих концентраторів, так необхідних тяжкохворим українцям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розслідування справи щодо бронежилетів для ЗСУ завершено.