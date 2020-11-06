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Факты / Украина / Политика

Макрон поддерживает скорейшую встречу нормандской четверки — Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает проведение саммита нормандской четверки как можно быстрее.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Рад, что Эммануэль Макрон соглашается, что встречу нормандской четверки нужно провести как можно быстрее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

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Также во время телефонного разговора с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский отметил, что режим тишины на Донбассе в целом сохраняется, хотя все еще есть провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, глава государства добавил, что многие договоренности лидеров нормандской четверки до сих пор не выполняются — как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что дипломаты работают над подготовкой нормандского саммита в Берлине. По его словам, все участники формата готовы к продолжению переговоров.

Встреча нормандской четверки с участием Украины, Франции, Германии и России в последний раз состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Источник: Офис президента

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