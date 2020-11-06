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Факти / Україна / Політика

Макрон підтримує якомога швидшу зустріч нормандської четвірки – Зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує проведення саміту нормандської четвірки якомога швидше.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Радий, що Еммануель Макрон погоджується, що зустріч нормандської четвірки треба провести якнайшвидше. Україна неухильно виконує Паризькі домовленості та вже готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.

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Також під час телефонної розмови з Еммануелем Макроном Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші на Донбасі загалом зберігається, хоча все ще є провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань.

Крім того, глава держави додав, що багато домовленостей лідерів нормандської четвірки досі не виконуються – як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що дипломати працюють над підготовкою нормандського саміту в Берліні. За його словами, усі учасники формату готові до продовження переговорів.

Зустріч нормандської четвірки за участі України, Франції, Німеччини та Росії востаннє відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.

Джерело: Офіс президента

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