Протест в Харькове: рестораторы выступают против карантина

Возле Харьковской областной администрации собралась акция протеста против карантинных ограничений. Пришло около 700 митингующих.

Против карантина выступают рестораторы, работники кафе, ресторанов и баров. Люди пришли с плакатами Как платить за кредиты, Чем кормить ребенка, Мы хотим есть, Карантином людей не накормишь.

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Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в м. Харькове и области действуют временные ограничения работы заведений общественного питания — все заведении должны закрываться после 20.00. Это и стало причиной протеста.

«Карантином людей не нагодуєш!» У Харкові масово мітингують працівники ресторанного бізнесу https://t.co/rfSnyVtbWD pic.twitter.com/tKueU2mwh9 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 6, 2020

Митингующие утверждают, что сейчас общественные заведения теряют около половины своего заработка.

— Мы придерживаемся всех ограничений, наш персонал работает исключительно в средствах личной защиты, количество мест мы и так сократили наполовину, и сейчас дополнительные ограничения могут просто убить мой маленькой бизнес, — рассказал Марк Колесников, владелец уникального харьковского кафе с енотами.

Коронавирус в Харькове

По состоянию на 6 ноября в Харькове зафиксировали 543 новых случаев заражения коронавирусной болезнью, 32 тыс. пациентов находятся под контролем врачей.

В общем, в Украине сегодня зафиксировали 9 721 новый случай коронавируса.

Источник: Радіо Свобода