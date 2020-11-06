Верховна Рада підтримала законопроект №3890, який передбачає накладання штрафу за відсутність медичної маски на обличчі людей, що перебувають у громадських місцях.

Відтепер можна заплатити від 170 до 255 грн штрафу за відсутність маски у громадському транспорті, адміністративних будівлях чи інших приміщеннях. Важливо, щоб маска була правильно одягнена та закривала ніс та рот.

Штраф може стягуватися на місці вчинення правопорушення винятково за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Дія закону набуде чинності з наступного дня після підписання документу президентом.

В Україні ввели штрафи за неносіння масок

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За це рішення, без обговорення та з подальшим внесенням техніко-юридчних правок, проголосували 262 народних депутата із 344 зареєстрованих в сесійній залі.

В метро Києва посилюють карантинний контроль

У столиці влада посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. На вході до метро чергуватиме муніципальна варта, яка дивитиметься, щоб усі були у масках. Без масок пасажирів не впускатимуть.