Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте.

На входе в метро дежурить муниципальная стража, смотреть, чтобы все были в масках, заявил мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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— В наземном транспорте сейчас больше дисциплины. И пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима. Но в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут впускать, — отметил Виталий Кличко.

Больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте, заявил мэр.

Кличко оправился от Covid-19

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. К этому Виталий Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

Всего в столице 40 390 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 4 ноября в столице зафиксировали 856 новых случаев коронавируса.