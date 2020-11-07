Полиция берет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине. О решении сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко после того, как в Харькове обстреляли консульство Азербайджана.

Он отметил, что полиция сделает все, чтобы задержать причастных к этому преступлению и не допустить межэтнических конфликтов на территории Украины.

— Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу, — сказал Клименко.

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В ночь на 7 ноября в Харькове обстреляли консульство Азербайджана. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.