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Факты / Происшествия

В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана

Неизвестные в ночь на 7 ноября обстреляли здание почетного консульства Азербайджана по улице Ярослава Мудрого в Харькове. Неизвестные выстрелили шесть раз в окно и двери.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье Хулиганство.

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  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
  • В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана
В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана / 4 фотографии

Пострадавших нет, ночью в офисе никого не было. В консульстве отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей с оружием.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к нападению.

Здания консульств Азербайджана и Армении в Украине полиция взяла под круглосуточную охрану.

— Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкого преступления, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства, — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

System of a Down поддержал армян

Известный рок-группа System of a Down после 15-летнего перерыва выпустил два новых трека, которые посвятил конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Деньги, вырученные от продажи песен, группа передаст благотворительной организации ArmeniaFund.

Источник: МИД Азербайджана, полиция Харьковской области

Фото: полиция Харьковской области 

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