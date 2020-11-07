PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Всемирный банк выделяет $100 млн на восстановление экономики Донбасса

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики на Донбассе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил банк за поддержку территориальной целостности страны.

Читайте: План действий по Донбассу понятный и детальный, его передали ОБСЕ — Зеленский

— Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными, — отмечается в сообщении.

На что пойдет кредит

Во Всемирном банке уточнили, что деньги выделили на проект Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение (3В), который будет сосредоточен на территориях Луганской области.

— Проект 3В базируется на портфеле инвестиций Всемирного банка в Украине и отраслевых знаниях в транспортном и сельскохозяйственном секторах, вопросах земельной реформы и распространяет эту поддержку на восточную Украину, — отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Выборы на Донбассе

Проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса реально.

Однако перед этим необходимо освобождение территорий и создания безопасных условий, считает президент Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский, worldbank 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка