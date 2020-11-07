Всемирный банк выделяет $100 млн на восстановление экономики Донбасса

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики на Донбассе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил банк за поддержку территориальной целостности страны.

Читайте: План действий по Донбассу понятный и детальный, его передали ОБСЕ — Зеленский

— Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными, — отмечается в сообщении.

???????? отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності ????????. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

На что пойдет кредит

Во Всемирном банке уточнили, что деньги выделили на проект Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение (3В), который будет сосредоточен на территориях Луганской области.

— Проект 3В базируется на портфеле инвестиций Всемирного банка в Украине и отраслевых знаниях в транспортном и сельскохозяйственном секторах, вопросах земельной реформы и распространяет эту поддержку на восточную Украину, — отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Выборы на Донбассе

Проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса реально.

Однако перед этим необходимо освобождение территорий и создания безопасных условий, считает президент Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский, worldbank