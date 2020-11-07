Всемирный банк выделяет $100 млн на восстановление экономики Донбасса

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики на Донбассе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он поблагодарил банк за поддержку территориальной целостности страны.
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— Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными, — отмечается в сообщении.
???????? отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності ????????. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
На что пойдет кредит
Во Всемирном банке уточнили, что деньги выделили на проект Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение (3В), который будет сосредоточен на территориях Луганской области.
— Проект 3В базируется на портфеле инвестиций Всемирного банка в Украине и отраслевых знаниях в транспортном и сельскохозяйственном секторах, вопросах земельной реформы и распространяет эту поддержку на восточную Украину, — отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
Выборы на Донбассе
Проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса реально.
Однако перед этим необходимо освобождение территорий и создания безопасных условий, считает президент Владимир Зеленский.
Источник: Владимир Зеленский, worldbank