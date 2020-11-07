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Факти / Україна / Суспільство

Світовий банк виділяє $100 млн на відновлення економіки Донбасу

Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки на Донбасі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував банку за підтримку територіальної цілісності країни.

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– Ми зробимо все, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони ставали заможними, – наголошується в повідомленні.

На що піде кредит

У Світовому банку уточнили, що гроші виділили на проект Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження (3В), який буде зосереджений на територіях Луганської області.

– Проект 3В базується на портфелі інвестицій Світового банку в Україні та галузевих знаннях у транспортному і сільськогосподарському секторах, питаннях земельної реформи і поширює цю підтримку на східну Україну, – зазначив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Вибори на Донбасі

Проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу реально.

Однак перед цим необхідно звільнення територій та створення безпечних умов, вважає президент Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський, worldbank 

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