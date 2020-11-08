Если нас будут водить за нос: Кравчук назвал условие закрытия Минского процесса

Киев во время Минских переговоров высказывает конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе, которые полностью игнорируются.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук и добавил, что, если так будет продолжаться, он будет настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров.

— Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда нужно закрывать Минский процесс и искать другие формы влияния, — заявил Кравчук и отметил, что это лично его мнение, а не позиция президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинской делегации также напомнил, что украинские дипломаты, выступая в Минске с инициативами по Донбассу, учитывают ключевые позиции Киева о первоочередной передаче контроля на границе и выводе незаконных вооруженных формирований с Донбасса, после чего Верховная будет принимать закон об особенностях выборов на этих территориях.

— Мы попробуем услышать, что они хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем, — заявил Кравчук.

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План действий Киева по Донбассу

10 ноября ТКГ должна рассмотреть план Киева по Донбассу, в котором выписаны все необходимые действия для прекращения войны.

Этот план “идет в направлении Минского формата, он понятный и подробный”, объяснил Зеленский.

Также инициативу Украины могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи, добавил президент.