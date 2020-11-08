Якщо нас водитимуть за ніс: Кравчук назвав умову закриття Мінського процесу

Київ під час Мінських переговорів висловлює конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які повністю ігноруються.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук та додав, що, якщо так триватиме і надалі, він наполягатиме на пошуку нового міжнародного майданчика для переговорів.

– Ми пропонуємо конкретні кроки, а якщо нас будуть водити за ніс з того боку, будуть шукати тільки передумови ці кроки зупинити, тоді треба закривати Мінський процес і шукати інші форми впливу, – заявив Кравчук і наголосив, що це особисто його думка, а не позиція президента України Володимира Зеленського.

Глава української делегації також нагадав, що українські дипломати, виступаючи в Мінську з ініціативами щодо Донбасу, враховують ключові позиції Києва про першочергову передачу контролю на кордоні і виведення незаконних збройних формувань з Донбасу, після чого Верховна Рада ухвалюватиме закон про особливості виборів на цих територіях.

– Ми спробуємо почути, що вони хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було ухвалено шість років тому, то далі говорити немає про що, – заявив Кравчук.

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План дій Києва щодо Донбасу

10 листопада ТКГ повинна розглянути план Києва щодо Донбасу, в якому виписані усі необхідні дії для припинення війни.

Цей план “йде в напрямку Мінського формату, він зрозумілий і детальний”, пояснив Зеленський.

Також ініціативу України можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі, додав президент.