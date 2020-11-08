Украинцев не будут штрафовать за пребывание без маски на улице. Кроме того, штрафы не будут налагать на несовершеннолетних.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

— Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице, — отметил Малюська.

Читайте: Штрафы за отсутствие масок: от чего будет зависеть сумма

Он добавил, что применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за не ношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тысяч гривен. По словам Малюська, это было несправедливым, ведь мало кто может столько заплатить. Кроме того, штраф могли взыскать только через суд.