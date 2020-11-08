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Факти / Україна / Суспільство

За перебування без маски на вулиці не штрафуватимуть – Малюська

Українців не штрафуватимуть за перебування без маски на вулиці. Крім того, штрафи не накладатимуть на неповнолітніх.

Про це заявив міністр юстицій Денис Малюська.

– Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці, – наголосив Малюська.

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Він додав, що застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці.

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Малюськи, це було несправедливим, адже мало хто може стільки заплатити. Крім того, штраф могли стягнути тільки через суд.

Фото: Dreamstime

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