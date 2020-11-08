Українців не штрафуватимуть за перебування без маски на вулиці. Крім того, штрафи не накладатимуть на неповнолітніх.

Про це заявив міністр юстицій Денис Малюська.

– Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці, – наголосив Малюська.

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Він додав, що застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці.

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Малюськи, це було несправедливим, адже мало хто може стільки заплатити. Крім того, штраф могли стягнути тільки через суд.