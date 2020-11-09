Коли другий тур виборів мера 2020 – дата і список міст

Другий тур виборів 2020 міських голів в Україні пройде у дванадцяти областях.
Причина проведення другого туру – жоден з висунутих кандидатів не зміг набрати 50% виборчих голосів.
Таке правило діє у містах з населенням понад 75 тис. Винятком стало місто Українка на Київщині, де кількість населення значно менша, але обидва кандидати отримали однакову кількість голосів.
Коли другий тур виборів мера 2020 та в яких містах він відбудеться, читайте на Фактах ICTV.
15 листопада
- Суми. Чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (ЄС).
- Одеса. Чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) та Микола Скорик (ОПЗЖ).
- Луцьк. Ігор Поліщук (За майбутнє) та Богдан Шиба (самовисуванець).
- Краматорськ. Чинний мер Андрій Панков та Олександр Гончаренко (самовисуванці).
- Кам’янець-Подільський. Володимир Мельниченко (самовисуванець) та Михайло Посітко (ВО Свобода).
- Українка. Оксана Кирилюк (Слуга народу) та Олександр Туренко (ЄС).
- Херсон. Ігор Колихаєв (народний депутат) та колишній мер Херсона (2002-2012) Володимир Сальдо.
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22 листопада
- Дніпро. Чинний мер Борис Філатов та Загід Краснов (Громадська сила).
- Кривий Ріг. Чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) та Дмитро Шевчик (Слуга народу).
- Миколаїв. Олександр Сєнкевич (Пропозиція) та Владислав Чайка (ОПЗЖ).
- Слов’янськ. Павло Придворов (ОПЗЖ) та Вадим Лях (Опозиційний блок).
- Дрогобич. Чинний мер Тарас Кучма та Андрій Веселий (самовисуванець).
- Ужгород. Чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей (Слуга народу).
- Бровари. Чинний мер Ігор Сапожко та Дмитро Ратніков (Слуга народу).
- Полтава. Олександр Мамай (За майбутнє) та Сергій Іващенко (Слуга народу).
- Рівне. Віктор Шакирзян (Рівне разом) та Олександр Третяк (ЄС).
- Львів. Чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) та Олег Синютка (ЄС).
- Бердянськ. Олександр Свідло (ОПЗЖ) та Валерій Баранов (За майбутнє).
Місцеві вибори 2020
Чергові місцеві вибори 2020 в Україні пройшли 25 жовтня.
Українці віддали свої голоси за регіональних голів і депутатів. Вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками.