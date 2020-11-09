Коли другий тур виборів мера 2020 – дата і список міст

Другий тур виборів 2020 міських голів в Україні пройде у дванадцяти областях.

Причина проведення другого туру – жоден з висунутих кандидатів не зміг набрати 50% виборчих голосів.

Таке правило діє у містах з населенням понад 75 тис. Винятком стало місто Українка на Київщині, де кількість населення значно менша, але обидва кандидати отримали однакову кількість голосів.

Коли другий тур виборів мера 2020 та в яких містах він відбудеться, читайте на Фактах ICTV.

15 листопада

Суми. Чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (ЄС).

Одеса. Чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) та Микола Скорик (ОПЗЖ).

Луцьк. Ігор Поліщук (За майбутнє) та Богдан Шиба (самовисуванець).

Краматорськ. Чинний мер Андрій Панков та Олександр Гончаренко (самовисуванці).

Кам’янець-Подільський. Володимир Мельниченко (самовисуванець) та Михайло Посітко (ВО Свобода).

Українка. Оксана Кирилюк (Слуга народу) та Олександр Туренко (ЄС).

Херсон. Ігор Колихаєв (народний депутат) та колишній мер Херсона (2002-2012) Володимир Сальдо.

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22 листопада

Дніпро. Чинний мер Борис Філатов та Загід Краснов (Громадська сила).

Кривий Ріг. Чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) та Дмитро Шевчик (Слуга народу).

Миколаїв. Олександр Сєнкевич (Пропозиція) та Владислав Чайка (ОПЗЖ).

Слов’янськ. Павло Придворов (ОПЗЖ) та Вадим Лях (Опозиційний блок).

Дрогобич. Чинний мер Тарас Кучма та Андрій Веселий (самовисуванець).

Ужгород. Чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей (Слуга народу).

Бровари. Чинний мер Ігор Сапожко та Дмитро Ратніков (Слуга народу).

Полтава. Олександр Мамай (За майбутнє) та Сергій Іващенко (Слуга народу).

Рівне. Віктор Шакирзян (Рівне разом) та Олександр Третяк (ЄС).

Львів. Чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) та Олег Синютка (ЄС).

Бердянськ. Олександр Свідло (ОПЗЖ) та Валерій Баранов (За майбутнє).

Місцеві вибори 2020

Чергові місцеві вибори 2020 в Україні пройшли 25 жовтня.

Українці віддали свої голоси за регіональних голів і депутатів. Вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками.