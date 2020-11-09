Когда можно прекращать самоизоляцию после Covid-19: Минздрав озвучил критерии

Человек, который переболел коронавирусом, может выходить из самоизоляции и быть безопасным для других граждан в четко определенные сроки.

Об этом во время брифинга 9 ноября заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Когда можно завершать самоизоляцию:

отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня с даты взятия материала при условии положительного результата на коронавирус методом ПЦР;

отсутствие клинических проявлений ОРВИ при условии получения одного результата тестирования методом ПЦР.

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— Если у вас, например, 1 ноября появились симптомы ОРВИ, вы не делали ПЦР-тестирование, но находились дома. Если 10 ноября у вас уже нет симптомов, то через три дня, 13 ноября, вы можете прекращать самоизоляцию, — уточнил Максим Степанов.

То же самое и с тестом: если через 10 дней нет симптомов, то через три — можно выходить из самоизоляции.

Если есть желание или необходимость сделать повторный тест на коронавирус, то его надо делать не ранее, чем через 10 дней с даты появления симптомов или первого тестирования с положительным результатом.

Что такое самоизоляция

Самоизоляция, ограничение контактов больного коронавирусом человека, является эффективным методом борьбы с болезнью.

Из-за пандемии есть четкий перечень категорий людей, кто должен на ней находиться.

Подробнее о правилах самоизоляции в Украине читайте на Фактах ICTV.