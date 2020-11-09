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Факты / Украина / Политика

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся в декабре

В Борисполе из-за смерти переизбранного мэра Анатолия Федорчука назначены повторные выборы мэра.

Центральная избирательная комиссия отметила, что во второй раз горожане будут избирать мэра ровно два места после местных выборов, то есть 27 декабря текущего года.

Читайте: Работал мэром более 10 лет — что известно об Анатолии Федорчуке

Смерть Федорчука

28 октября действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук скончался от коронавируса.

К летальному исходу привели осложнения от болезни. Его смерть подтвердили в Переяславской больнице.

Местные выборы 2020

Очередные местные выборы 2020 в Украине прошли 25 октября.

Украинцы отдали свои голоса за региональных голов и депутатов. Выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

Источник: ЦИК

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