У Борисполі через смерть переобраного мера Анатолія Федорчука призначені повторні вибори мера.

Центральна виборча комісія зазначила, що удруге містяни обиратимуть мера рівно через два місця після місцевих виборів, тобто 27 грудня поточного року.

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Смерть Федорчука

28 жовтня чиний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від коронавірусу.

До летального результату призвели ускладнення від хвороби. Його смерть підтвердили у Переяслівській лікарні.

Місцеві вибори 2020

Чергові місцеві вибори 2020 в Україні пройшли 25 жовтня.

Українці віддали свої голоси за регіональних голів і депутатів. Вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками.