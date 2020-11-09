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Факты / Украина

Назначен второй тур выборов мэра Бердянска: дата и кандидаты

Бердянская городская территориальная избирательная комиссия определила дату проведения второго тура выборов городского головы в городе Бердянск, что на Запорожье. Он состоится 22 ноября.

Об этом сообщила общественная организация Опора. За кресло мэра в Бердянске будет бороться два кандидата.

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Отмечается, что в избирательный бюллетень включены: Александр Свидло (ОПЗЖ ) и Валерий Баранов (За майбутнє). Это решение приняла Бердянская городская ТИК на основе голосов избирателей.

Всего 10 556 621 избиратель воспользовался правом и проголосовал за кандидатов  25 октября на местных выборах в Украине. Таким образом, явка избирателей составила лишь 36,88%.

Второй тур местных выборов в Украине

В ряде украинских городов избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. В частности, в Днепре и Кривом Роге второй тур выборов мэра состоится тоже 22 ноября 2020.

Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.

Фото: Dreamstime

Источник: ОПОРА

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