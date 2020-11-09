Бердянська міська територіальна виборча комісія визначила дату проведення другого туру виборів міського голоси у місті Бердянськ, що на Запоріжжі. Він відбудеться 22 листопада.

Про це повідомила громадська організація Опора. За крісло мера у Бердянську боротиметься два кандидати.

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Зазначається, що до виборчого бюлетеня увійшли: Олександр Свідло (ОПЗЖ) та Валерій Баранов (За майбутнє). Це рішення ухвалила Бердянська міська ТВК на основі голосів виборців.

Всього 10 556 621 виборець скористався правом та проголосував за кандидатів 25 жовтня на місцевих виборах в Україні. Таким чином, явка виборців склала лише 36,88%.

Другий тур місцевих виборів в Україні

У низці українських міст виборцям доведеться ще раз обирати кандидата на посаду мера. Зокрема, у Дніпрі та Кривому Розі другий тур виборів мера відбудеться теж 22 листопада 2020 року.

Повторне голосування пов’язане з тим, що жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.

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