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Факты / Украина / Общество

В Житомире предприниматели вышли на митинг против карантина выходного дня

В Житомире на площади Королева на митинг против карантина выходного дня вышли сотни людей с плакатами в защиту малого бизнеса.

Протест проходит в рамках всеукраинской акции Право на труд, который организовали представители движения SaveФОП.

На улице предприниматели из Житомира держат в руках плакаты с лозунгами: Политические деятели дайте возможность работать ночью, Закроем бизнес в карантин — закроем навсегда, Власть — убийца малого бизнеса, Почему супермаркеты работают, а малый бизнес нет.

Читайте: Заправки — открыты, ТРЦ — закрыты: Степанов рассказал о карантине выходного дня

Митингующие выступают против закрытия малого бизнеса в красной зоне и введение карантина выходного дня. Кроме того, они призывают отменить введение кассовых аппаратов.

  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
  • мітинг у житомирі
В Житомире предприниматели вышли на митинг против карантина выходного дня / 7 фотографий

Для привлечения внимания люди на несколько минут перекрыли движение на улицах Большая и Малая Бердичевская, а затем вернулись на площадь Королева.

Кроме того люди выступают за принятие отдельных законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс:

  • №3853-1 (относительно введения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановления права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций, а также отмены коррупционного механизма кэш -бек);
  • №3853-2 (относительно определения объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановления права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и отмены коррупционного механизма кэш-бэк);
  • №3993 (относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей).

Карантин выходного дня

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели, то есть с субботы 14 ноября. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

На выходные продолжат работать продуктовые магазины и аптеки. Работу транспорта также ограничивать. Все остальное не будет работать.

Источник: Житомир info

Фото: Житомир info

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