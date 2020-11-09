У Житомирі підприємці вийшли на мітинг проти карантину вихідного дня

У Житомирі на майдані Корольова на мітинг проти карантину віхідного дня вийшли сотні людей з плакатами на захист малого бізнесу.
Протест проходить у рамках всеукраїнської акції Право на працю, яку організували представники руху SaveФОП.
На вулиці підприємці з Житомира тримають у руках плакати з написами: Політичні діячі дайте можливість працювати вночі, Закриємо бізнес у карантин – закриємо назавжди, Влада – вбивця малого бізнесу, Чому супермаркети працюють, а малий бізнес ні.
Читайте: Заправки – відчинені, ТРЦ – зачинені: Степанов розповів про карантин вихідного дня
Мітингарі виступають проти закриття малого бізнесу у червоній зоні та запровадження карантину вихідного дня. Окрім того, вони закликають скасувати введення касових апаратів.
Для привернення уваги люди на декілька хвилин перекрили рух на вулицях Велика та Мала Бердичівська, а потім повернулися на майдан Корольова.
Окрім того люди виступають за ухвалення окремих законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу:
- №3853-1 (щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек);
- №3853-2 (щодо визначення обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та скасування корупційного механізму кеш-бек);
- №3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців).
Карантин вихідного дня
Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, тобто з суботи 14 листопада. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.
На вихідні продовжать працювати лише продуктові магазини і аптеки. Роботу транспорту також не обмежуватимуть. Все решта не працюватиме.
Джерело: Житомир info
Фото: Житомир info