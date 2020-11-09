У Житомирі на майдані Корольова на мітинг проти карантину віхідного дня вийшли сотні людей з плакатами на захист малого бізнесу.

Протест проходить у рамках всеукраїнської акції Право на працю, яку організували представники руху SaveФОП.

На вулиці підприємці з Житомира тримають у руках плакати з написами: Політичні діячі дайте можливість працювати вночі, Закриємо бізнес у карантин – закриємо назавжди, Влада – вбивця малого бізнесу, Чому супермаркети працюють, а малий бізнес ні.

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Мітингарі виступають проти закриття малого бізнесу у червоній зоні та запровадження карантину вихідного дня. Окрім того, вони закликають скасувати введення касових апаратів.



























У Житомирі підприємці вийшли на мітинг проти карантину вихідного дня / 7 фотографий

Для привернення уваги люди на декілька хвилин перекрили рух на вулицях Велика та Мала Бердичівська, а потім повернулися на майдан Корольова.

Окрім того люди виступають за ухвалення окремих законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу:

№3853-1 (щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек);

№3853-2 (щодо визначення обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та скасування корупційного механізму кеш-бек);

№3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців).

Карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня, тобто з суботи 14 листопада. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні.

На вихідні продовжать працювати лише продуктові магазини і аптеки. Роботу транспорту також не обмежуватимуть. Все решта не працюватиме.

Джерело: Житомир info

Фото: Житомир info